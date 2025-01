Castel del Piano: Cinema che passione

La programmazione del Cinema Teatro Amiatino fino alla Befana

Castel del Piano: Il Cinema Teatro Amiatino di Castel del Piano continua la sua programmazione a pieno ritmo anche nel 2025. Due importanti titoli occuperanno lo schermo, alternandosi, fino alla Befana offrendo del buon cinema di qualità ai cinefili della montagna.

Napoli - New York

regia di Gabriele Salvatores con con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Omar Benson Miller.

Al Cinema Teatro Amiatino di Castel del Piano

Giovedì 2 gennaio ore 21:15

Venerdì 3 gennaio ore 17

Sabato 4 gennaio ore 17

Domenica 5 gennaio ore 21:15

Lunedì 6 gennaio ore 21:15

“Napoli – New York” è il nuovo film diretto da Gabriele Salvatores, basato su un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. È ambientato nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli devastata dal recente confitto mondiale; la trama segue due giovani scugnizzi, Carmine (12 anni) e Celestina (9 anni), che decidono di imbarcarsi clandestinamente su una nave diretta a New York per cercare un futuro migliore. La loro avventura è piena di speranza ma è fatta anche di rischi, mentre cercano di sopravvivere tra le difficoltà della loro città natale, il viaggio e l’arrivo a New York.

Mufasa: Il Re Leone racconta

Giovedì 2 gennaio ore 17

Venerdì 3 gennaio ore 21:15

Sabato 4 gennaio ore 21:15

Domenica 5 gennaio ore 17

Lunedì 6 gennaio ore 17

Mufasa: Il Re Leone racconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Raccontata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.