Caso Vivarelli- Schlein, Anpi Grosseto: “Commenti sessisti indegni”

Grosseto: “La sezione Anpi Elvio Palazzoli di Grosseto, unendosi allo sdegno di molti cittadine e cittadini democratici della città, condanna i commenti sessisti e misogeni del sindaco Vivarelli Colonna contro Elly Schlein, definendoli indegni e palesemente offensivi”, così apre la nota della sezione Anpi di Grosseto.



“Il confronto politico, - prosegue la nota - dovrebbe avvenire sempre sui temi e mai per offendere l'avversario, ricorrendo anche all'utilizzo della denigrazione fisica. Chi amministra la cosa pubblica ha il dovere di dimostrare ogni giorno di esserne all'altezza, inoltre deve tenere, nel pieno rispetto delle cittadine e dei cittadini, un modello di comportamento che non offenda, oltre alle donne e a lui stesso, l'istituzione che rappresenta”.

“Le cittadine/i hanno bisogno di avere un sindaco, non un goliardo capitato in municipio. Fra l'altro la goliardia è un fenomeno di nonnismo superato dai tempi. Il sindaco è solito intervenire sui social con post e balletti che molti considerano esilaranti, ma questa vicenda dimostra la totale mancanza di morale e la destra, ancora una volta, non può voltarsi dall'altra parte, ne va del buon nome di Grosseto che, con grande entusiasmo, si era candidata a capitale della cultura”, conclude Romeo Carusi, presidente della sezione Anpi Grosseto.