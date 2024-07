Case Brancazzi: ancora preoccupazioni sulla messa in sicurezza dell'accesso all'Aurelia

Albinia: L'Associazione "Casa Brancazzi" ha inviato una lettera ufficiale al Sindaco di Orbetello Andrea Casamenti e al Capo Nucleo ANAS di Zona, per esprimere preoccupazioni riguardo ai recenti interventi di messa in sicurezza dell'accesso dall'Aurelia al quartiere Case Brancazzi. Nella missiva, l'associazione sottolinea che, nonostante i lavori effettuati, le criticità non sono state risolte e potrebbero addirittura essere aumentate.

L'Associazione, nella lettera datata 15 luglio, ha rimarcato la sua disponibilità alla collaborazione, già manifestata in una PEC inviata al Sindaco il 18 giugno scorso. Tuttavia, evidenzia che i lavori sono stati eseguiti autonomamente da ANAS senza preavviso né confronto sul progetto, come già accaduto a fine dicembre 2022.

Alla luce delle attuali problematiche, l'Associazione "Casa Brancazzi" richiede un incontro urgente con il Comune di Orbetello e ANAS per discutere e chiarire i ruoli e le azioni necessarie per la messa in sicurezza dell'accesso al quartiere. L'associazione auspica inoltre la partecipazione di tecnici esperti per riesaminare le questioni tecniche.

Nella stessa lettera, l'associazione invita il Sindaco Casamenti a rispondere alla richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, contenuta in una PEC del 26 giugno scorso. La richiesta riguarda una delibera del Consiglio Comunale che preveda l'assunzione di oneri finanziari per la realizzazione di una nuova recinzione, la riattestazione degli impianti, il frazionamento catastale e l'assolvimento degli eventuali oneri concessori relativi all'uso temporaneo dei beni

L'Associazione "Casa Brancazzi" resta in attesa di una risposta dalle autorità competenti, sottolineando l'urgenza e l'importanza di affrontare le problematiche evidenziate per garantire la sicurezza del quartiere.