Inizia il girone di ritorno di serie A1, con il Cp Grosseto che riceve un rigenerato Giovinazzo

Grosseto: Il girone di ritorno per il Circolo Pattinatori Grosseto inizia con un incontro fondamentale per quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione di Massimo Mariotti. Sabato sera, alle 20,45, sulla pista “Mario Parri” di via Mercurio arriva infatti l'Indeco Giovinazzo, un quintetto che occupa la decima posizione in classifica, l'ultima utile per conquistare una salvezza diretta. I biancorossi, in questo impegnativo match contro la formazione pugliese, cercheranno dunque di aumentare il loro vantaggio per continuare a mantenere l'ottava posizione che, allo stato attuale, consentirebbe disputare in casa gara2 del preliminare playoff. L'avversaria di turno nel corso dell'andata ha cambiato la guida tecnica, esonerando la bandiera Pino Marzella, mettendosi nelle mani di Angelo De Palma, che è riuscito a dare la giusta scossa a tutto l'ambiente.

Il Giovinazzo, con il nuovo tecnico, è salito a 13 punti in classifica, ha fatto tremare fino quasi in fondo la capolista Trissino (prima di prendere il largo vincendo per 14-5, era avanti solo 7-5 a 9 minuti dalla fine) e si presenterà in Maremma per avvicinare i padroni di casa. Il Circolo Pattinatori, dal canto suo, è reduce da una sofferta ma meritata vittoria contro il Novara, che ha consentito di agganciare l'ultimo posto dei playoff di Coppa Italia, un traguardo che può essere un trampolino di lancio per una seconda fase di campionato da protagonisti. Mister Mariotti in settimana ha lavorato per cercare di eliminare alcune ingenuità che sono costate care nelle ultime partite, ma anche sull'aspetto mentale: la squadra non riesce a capitalizzare le grandi occasioni confezionate, non riesce a sferrare il colpo del ko, rischiando poi di venire ripresa dalla formazione avversaria.

«Con il Novara è stata una gara difficile dal punto di vista psicologico – sottolinea Mariotti - venivamo da tre sconfitte e non potevamo assolutamente fallire. Sulla carta il valore dell'avversario era inferiore sicuramente al nostro, ma, rivista a bocce ferme, abbiamo fatto tutto noi, sprecando diverse possibilità per chiuderla in anticipo».

«La nostra attenzione – prosegue Mariotti – è però adesso rivolta al Giovinazzo, una squadra che farà debuttare l’ultimo arrivato, il 29enne portoghese Xavier Cardoso, un giocatore nel giro della nazionale, che ha giocato con Oliveirense e nel Benfica. Un ottimo atleta che va a impreziosire una rosa che ha dei valori singoli importanti, a cominciare da Veludo, un portiere del livello internazionale, fino al veterano Samuele Amato, passando per Colamaria e Tabarelli, che avevo cercato di portare a Grosseto. Massimo rispetto per il Giovinazzo, ma noi dobbiamo arrivare prima possibile a 26 punti, per essere sicuri di evitare i play out. Per far questo dobbiamo rimanere concentrati per tutta la gara ed essere più cinici delle ultime uscite».

All’andata il Grosseto ha strappato un pareggio (3-3) sulla pista di Giovinazzo, al termine di una gara complicata con i pugliesi avanti 2-0 e 3-1, prima delle reti di Tonchi De Oro e Saavedra. Dei dodici incontri disputati in A1, il Cp ne ha vinti sei, pareggiandone due e perdendone tre.