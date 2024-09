Carla Fiorentino racconta Carloforte e le sue bellezze

Alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto, domani mercoledì 18 settembre alle 18.30, arriva Carla Fiorentino, direttrice editoriale di Emons Audiolibri, per parlare del suo romanzo “Dallo scoglio si vede tutto” (ed. Fandango libri) che sarà introdotto dal giornalista Norberto Vezzoli. Ambientato a Carloforte, uno dei posti più affascinanti della Sardegna, il libro è un viaggio tra le bellezze incontaminate dell’isola di San Pietro e tra i segreti dei suoi abitanti.



Grosseto: Vetta, giornalista romana, sta vivendo un momento di crisi con Federico, l’uomo con cui divide il fardello dell’esistenza da troppi anni. Così accoglie con entusiasmo l’invito a un matrimonio che si svolgerà a Carloforte, Isola di San Pietro nel Sud Sardegna, dove i tonni nuotano veloci, i falchi fanno la guardia e gli umani coltivano segreti.

Lo sa bene Vetta, che nell’isola ha trovato il suo altrove in un viaggio precedente e dove spera di convincere Federico a comprare una casa per rifugiarsi dalle insidie del quotidiano. Sarà l’occasione per reincontrare vecchi amici: Pietro, il sommozzatore dagli occhi tristi, Tango, lo spinone con la faccia da vecchio cattivo e Caterinetta, l’anziana che costruisce modellini di barche e cucina superbamente. Ma le darà anche l’opportunità, come nella migliore tradizione dei matrimoni, di fare nuove conoscenze, magari tra gli invitati della sposa che vengono dal Giappone, paese per cui Vetta nutre una curiosa fissazione.

Durante i giri dell’isola insieme a Pietro e agli ospiti stranieri, spinta dal suo fiuto di giornalista, si introduce in una casa nascosta tra le rocce di Cala Vinagra e scoprire l’identità di chi la abita diventerà la sua nuova ossessione.

Carla Fiorentino nasce a Cagliari nel 1979. A 19 anni lascia la Sardegna per studiare a Roma, dove si laurea in Sociologia della letteratura e inizia subito il suo viaggio nel mondo editoriale. Dal 2021 è la direttrice editoriale di Emons. Nel 2018 ha esordito con “Che cosa fanno i cucù nelle mezz’ore” e nel 2020 è uscito “I tonni non nuotano in scatola”. Nel 2020 ha realizzato “Forty. Il podcast che ci rivela i superpoteri dei quarantenni” (Emons Record) che è diventato un libro nel 2021. Tutte le sue opere sono pubblicate da Fandango Libri.