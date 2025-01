Cecina: Il programma di Cecina Ovunque Natale, infatti, non termina con il capodanno, ma ci aspettano ancora alcuni eventi:

04/01/2025

Sbaratto - 10:00 – 13:00 - Terrazza dei Tirreni, Cecina Mare, swap party, per dare nuova vita al vostro vecchio abbigliamento

Cinema per bambini “Clifford: il grande cane rosso” (gratuito) – 17:00 - Largo Cairoli - Cecina Mare, il cinema all’aperto dedicato ai più piccoli

05/01/2025

Concerto di inizio anno di musica classica (gratuito) - 17:00 - Palazzetto dei Congressi, piazza Guerrazzi, un concerto con le talentuose artiste Tatjana Uhde al violoncello e Lisa Wellisch al pianoforte

Motori al mare: esposizione di auto e moto storiche del Garage del Tempo - 10:00 - 17:00 - Viale della Vittoria - Cecina Mare, con pezzi unici a due e quattro ruote per la gioia degli appassionati

06/01/2025

La Befana - 15:00 – 18:00 - Centro cittadino, animazione per bambini a cura di Targa Cecina

Si ricorda inoltre che è in vigore l'ordinanza di divieto di accensione di articoli pirotecnici in aree pubbliche.

La sindaca Lia Burgalassi ha firmata un'ordinanza che prevede dal 7 dicembre al 7 gennaio il divieto di accensione di articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti), nelle aree e vie pubbliche del territorio comunale maggiormente deputate all'incontro delle persone dove, per tradizioni storiche e sociali, sono più diffuse le manifestazioni culturali, economiche, religiose, gli eventi pubblici anche a carattere spettacolare e quelle comunque soggette a frequentazione da parte di un consistente numero di cittadini per svago, interessi diversi e personali come collettivi ed in particolare:

Cecina Centro: Piazza Carducci, Piazza Guerrazzi, P.zza del Duomo, P.zza della Libertà, P.zza Gramsci, P.zza della stazione, P.zza Iori, P.zza Barontini, P.zza Iotti, aree ad uso pubblico del Palazzo Galleria, Palazzo Centrale e Galleria Bertelli, Corso Matteotti in area ZTL, Corso Matteotti da viale Marconi a via Bellini, Viale Marconi (da corso Matteotti a via Verdi), via Diaz, via Cavour, via Buozzi, viale Italia, vie perimetrate del Centro naturale commerciale;

Cecina mare: Largo Cairoli, viale della Vittoria ed area ZTL, p.zza del Mercato, piazza San Andrea, viale Galliano; Viale della Repubblica da vis Sforza a viale Galliano;

San Pietro in Palazzi: Piazza Martiri di Belfiore, piazza dei Mille, via San Pietro in Palazzi e vie Pellico, Menotti e Speri;

Nonché nelle aree dedicate al gioco dei bambini ed allo sgambo degli animali d'affezione. Per chi non rispetta il divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e, se commesse nelle vicinanze di animali o di aree destinate allo sgambo dei cani, aree gioco per bambini (altalene, scivoli, playgrounds, ecc.), parchi e piazze, nonché durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a €. 500,00, fatto salvo, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.