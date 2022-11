Capalbio, rifatto il manto stradale a La Torba: “Risolto un problema ventennale”

Le operazioni di messa in sicurezza hanno riguardato anche il tratto che collega Capalbio Scalo con la Nunziatella



Capalbio: Si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale da parte di Anas per il tratto che collega La Torba all’incrocio per Giardino. “Voglio ringraziare – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – l’azienda per aver ascoltato le richieste dei cittadini e dell’amministrazione, risolvendo un problema ventennale. Il rifacimento del manto dell’area è un’opera decisiva che grazie all’utilizzo dell’asfalto insonorizzato ha debellato, oltre alle buche e agli avvallamenti, l’inquinamento acustico dovuto al passaggio delle auto. Adesso i cittadini di La Torba potranno tornare a vivere con maggiore serenità la loro quotidianità”.

Le operazioni di rifacimento del manto stradale promosse da Anas hanno riguardato, inoltre, anche il tratto che collega Capalbio Scalo con la Nunziatella. Lunedì 7 novembre, invece, cominceranno i lavori di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale all’altezza dello svincolo di Capalbio. “Non è la prima volta – conclude il sindaco – che denunciamo uno stato decisamente ammalorato dell’Aurelia. Gli interventi compiuti da Anas sono fondamentali e sinonimo di maggiore sicurezza, ma dobbiamo continuare a lavorare per una manutenzione e una modernizzazione di più ampio respiro. Ovviamente siamo fiduciosi che ciò possa avvenire, alla luce soprattutto della fruttuosa collaborazione che si è creata tra l’amministrazione comunale e l’Anas. Un rapporto che vogliamo coltivare, in quanto capace di risolvere problematiche ventennali come quello di La Torba. E per questa ragione non possiamo che ribadire il nostro ringraziamento”.