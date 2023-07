Attualità Capalbio OpenBus: al via il servizio di trasporto gratuito per raggiungere il mare 7 luglio 2023

Il sindaco Chelini: “L’iniziativa serve a garantire ai capalbiesi e ai turisti di viaggiare nel comfort con un mezzo di grande impatto emotivo”

Capalbio: E' iniziato sabato 1° luglio, il servizio pubblico di trasporto Capalbio OpenBus. “Ringraziamo l’azienda ‘Nannonibus’ - commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio - che offre un servizio di alto livello per il territorio. L'iniziativa serve a garantire ai capalbiesi e ai turisti di viaggiare nel comfort con un mezzo di grande impatto emotivo”. Il servizio, affidato a “Nannonibus autonoleggio”, sarà gratuito e attivo fino al 31 agosto. Sarà possibile, dalla stazione di Capalbio Scalo raggiungere la spiaggia di Macchiatonda, nei seguenti orari: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18. Mentre il percorso contrario sarà possibile effettuarlo alle 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30. “Il servizio – continua il sindaco Gianfranco Chelini – non solo migliora la mobilità durante il periodo estivo, ma valorizza la sostenibilità ambientale riducendo il numero degli autoveicoli nella fascia destinata alla balneazione”. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 339 7031080.

