Capalbio: Masha e Orso: arriva lo show dei burattini

Lo spettacolo per i bambini si terrà nel rinnovato parco giochi di Pescia Fiorentina



Capalbio: Tutto pronto per il nuovo appuntamento con i burattini per i più piccoli. “Per la prima volta – commenta Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – gli spettacoli estivi arrivano nella frazione capalbiese di Pescia Fiorentina. Siamo davvero soddisfatti di poter offrire i nostri eventi in tutto il territorio, passando dalle aree costiere a quelle più interne”.

“La nuova avventura di Masha e Orso” si terrà giovedì 17 agosto, alle ore 21, nel rinnovato parco giochi di Pescia Fiorentina. “La nostra amministrazione – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – ha voluto fortemente la riqualificazione e la valorizzazione della frazione, prestando particolare attenzione anche alla vivibilità e alla viabilità dell’area. Far sì che oggi possa ospitare eventi della stagione estiva è veramente una grande soddisfazione”.