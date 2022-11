Capalbio, manutenzione strade: tre interventi della Provincia

Al via le operazioni di ripristino per le strade della Ferriera e per i tratti che dai bivi di Poggio la Pescia e di Vallerana portano a Capalbio



Capalbio: Al via gli interventi di manutenzione ordinaria sulla strada provinciale 75 del territorio di Capalbio. “Siamo davvero soddisfatti – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio e vicepresidente della Provincia di Grosseto – per le operazioni che l’amministrazione provinciale ha messo in atto. I tre interventi di ripristino fanno il paio con le operazioni che circa due mesi fa furono compiute sulla strada di Valmarina e su quella del Tricosto da parte della Provincia di Grosseto”.

“Le operazioni di manutenzione – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici del Comune di Capalbio - riguarderanno il tratto di strada nell’area della Ferriera, circa quattrocento metri della strada provinciale che dal bivio di Poggio la Pescia porta a Capalbio capoluogo e il tratto che dal bivio della Vallerana porta sempre a Capalbio, nel tratto non ancora recuperato”

“La collaborazione – conclude Gianfranco Chelini – con l’amministrazione provinciale si conferma ancora una volta positiva e proficua. Gli interventi di manutenzione e ripristino favoriranno la circolazione, i trasporti e la sicurezza nel nostro territorio, a vantaggio sia dei cittadini che dei turisti”.