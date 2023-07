Attualità Capalbio, convocato il Consiglio comunale per il 26 luglio 24 luglio 2023

All’ordine del giorno anche l’approvazione del Documento unico di programmazione semplificato (Dups)

Capalbio: È stato convocato il Consiglio comunale per mercoledì 26 luglio, alle ore 14.30. All'ordine del giorno ci saranno anche l'approvazione del Documento unico di programmazione semplificato (Dups) 2024-2026, l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 e l'approvazione del regolamento per il servizio di economato. La diretta del Consiglio potrà essere seguita anche sul canale YouTube del Comune di Capalbio.





