"Cantando a Santa Rosa", uno spettacolo inclusivo e innovativo in LIS per toccare il cuore

Viterbo: Tutti amano Santa Rosa, tutti sono d'un sentimento nel periodo dei festeggiamenti della nostra adorata Rosina. Gli eventi e il trasporto in onore di Santa Rosa sono occasioni che sanno creare tante emozioni nel cuore di chi le vive. Due autori, Giorgio Sdinami (per le parole) e Gianfranco Pirroni (per la musica), hanno realizzato delle bellissime canzoni sui protagonisti di questo evento tanto atteso per la nostra città. Testi e melodie che raccontano benissimo i sentimenti e le emozioni che viviamo in occasione del consueto trasporto della macchina di Santa Rosa. I sentimenti sono universali, si sa, ma non sempre gli strumenti per veicolarli lo sono altrettanto.

L'arte, come il canto e la danza, sono sicuramente strumenti immediati e potenti per comunicare quello che si prova dentro sé. Tutti possono recepirli e comprenderli? Questo quesito è ciò che si è posta la direttrice artistica di Fantasia Flamenca, Laura Stella, che con grande sensibilità e guidata da un vero spirito inclusivo, ha deciso di proporre la traduzione in LIS delle canzoni elaborate per la nostra adorata Santa Rosa, cantate magistralmente da Luisa Stella e corredate da coreografie da lei elaborate. Tutto ciò per riuscire a " donare" le emozioni suscitate dalla nostra Santa Rosa, dai facchini, dal trasporto della macchina veramente a tutti. Anche coloro che non possono sentire la musica, fruire di uno spettacolo che veicola contenuti legati a Santa Rosa attraverso il canto, potranno essere coinvolti, partecipare, vivere un momento intenso di emozioni.

L'incontro tra Laura Stella, ideatrice del progetto, Sabrina Faina ed Ester Veruschi, interpreti LIS della nostra città, ha trasformato in realtà questa idea inclusiva e unica. La sera del 28 agosto, in occasione delle cene dei Facchini, sarà possibile assistere allo spettacolo "Cantando a Santa Rosa", un evento molto significativo in cui le parole delle canzoni elaborate da Giorgio Sdinami e Gianfranco Pirroni, la voce straordinaria di Luisa Stella, le coreografie realizzate da Laura Stella ed eseguite dalle ballerine di Fantasia Flamenca, la traduzione in LIS di Sabrina Faina ed Ester Veruschi, doneranno alle persone che riempiranno piazza San Lorenzo uno spettacolo emozionante, capace di toccare il cuore, di generare brividi, di lasciare il segno. All'evento sarà presente il Presidente dell'ENS (ente nazionale sordi) Andrea De Santis.



Il 28 agosto si realizzerà quindi uno spettacolo che parlerà in modo universale, uno spettacolo innovativo, inclusivo, per tutti, come di tutti è Santa Rosa.

Questa volta sì che potremmo dire veramente " Semo tutti d' n sentimento" . Questa volta sì che Viterbo diventerà veicolo di un messaggio veramente inclusivo, espressione di fatti, di concretezza, di reale universalità.