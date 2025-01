Follonica. Feste con migliaia di visitatori: vincente il binomio sport ed eventi natalizi

Follonica: L'Epifania, prima di portare via tutte le feste, ha portato nella nostra Follonica migliaia di presenze. In questi ultimi giorni a chiusura delle Festività natalizie, tra venerdì e lunedì, la città si è riempita di visitatori grazie principalmente a due grandi manifestazioni sportive che hanno animato il territorio: la seconda edizione della Rally esperience organizzata al Capannino da Agbalt e Maremmarally (37 macchine e più di 100 persone tra atleti e staff coinvolte e 3mila euro raccolti proprio per l’associazione Agbalt) e il Campionato italiano giovanile di ciclocross al Parco centrale, organizzato dalla Asd Romano Scotti: per la ciclocross si parla di 3.500 presenze (150 squadre, 600 atleti, 400 tra tecnici e assistenti) come ci riportano gli organizzatori e nomi prestigiosi come Davide Cassani, volto di Rai Sport ed ex Ct della nazionale di ciclismo e Cordiano Dagnoni, presidente della Fci. Migliaia di persone tra atleti, staff, accompagnatori hanno affollato la nostra città potendo approfittare anche degli eventi dell’Epifania organizzati dalla Pro Loco e dal rione Senzuno, così come di tutte le altre iniziative presenti in città e organizzate dai privati, commercianti, associazioni. Ci piace questa Follonica. Ciliegina sulla torta la musica di Radio diffusione Follonica, che - come sapete - ha animato tutto il periodo delle Feste natalizie in città, portando tanta allegria.