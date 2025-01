Dalla regione Meteo Toscana: Codice giallo per mareggiate tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 7 gennaio 2025

7 gennaio 2025 313

313 Stampa

Redazione

Firenze: La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per il rischio mareggiate che, dalle 20 di oggi, martedì 7 gennaio, fino alle 10 di domani, mercoledì 8 gennaio, interesserà tutta la fascia costiera centro-settentrionale, dall’area apuo-versiliese fino alla Val di Cornia, e le isole dell’Arcipelago. La Toscana è infatti interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che già dalla giornata di oggi causerà piogge e rovesci sparsi, soprattutto nelle zone settentrionali, e raffiche di venti di libeccio, fino a 60-80 km/h sul settore settentrionale dell'Arcipelago, sul litorale livornese e sui crinali appenninici. Dal pomeriggio di domani, mercoledì, ancora forti raffiche intorno ai 60-80 km/h su crinali appenninici e zone sottovento. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Meteo Toscana: Codice giallo per mareggiate tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio Meteo Toscana: Codice giallo per mareggiate tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2025-01-07T18:21:00+01:00 162 it Toscana: Codice giallo per mareggiate tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio PT1M /media/images/mareggiata-mare.jpg /media/images/thumbs/x600-mareggiata-mare.jpg Maremma News Firenze, Tue, 07 Jan 2025 18:21:00 GMT