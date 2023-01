Sport Campionato regionale Under 15 femminile, finisce 1-1 per le grossetane 22 gennaio 2023

Redazione Partita condizionata dal vento con le ospiti che nel primo tempo mettono in difficoltà le ragazze biancorosse che vanno in svantaggio su calcio di rigore realizzato da Sturli. La ripresa vede tutto il Grosseto in avanti alla ricerca del pareggio che arriva meritatamente con un tocco di astuzia di Festelli. Nei minuti finali le maremmane continuano a spingere in fase offensiva, senza riuscire a sfruttare le occasioni create per vincere il confronto.

Da segnalare una buona presenza del pubblico.



Us. Grosseto 1912 - Zenith Prato 1-1 Reti: Pt. 10' Sturli (Pr.)(r.), Pt. 30' Festelli (Gr)

Us.Grosseto 1912: Giannini, CarIicchi, Simoni, Savarese, Barbini, Festelli, Rigolini, Ranieri, Medaglini. A disposizione: Boccone, Domenichini, Fabrizzi, Gatti, Ieoni, Iongobardi, Savarese. Allenatore: Giannini

Zenith Prato: Bartolini, Perrotti, Bigagli, Campanale, Iilli, Sturli, Cerella, Gieco, Meloni. A disposizione: Giandonati, IiccioIi, Piovesana, Scali. Allenatore: Benelli



