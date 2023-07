Campionato italiano junior atletica leggera, attenzione modifiche alla circolazione

Grosseto: In occasione del Campionato italiano junior di atletica leggera, dalle ore 06.00 di venerdì 21 luglio fino alle ore 18.00 di domenica 23 luglio e comunque sino a cessate esigenze, sono istituite le seguenti modifiche al traffico:



- Sulla Piazza Azzurri D'Italia e sulla Via Veterani dello Sport, tratto antistante l'ingresso carrabile dello Stadio e del Campo Zauli, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi del Comitato Organizzatore provvisti di apposito pass “COL” e dei mezzi utilizzati per carico e scarico merce o passeggeri provvisti di apposito pass “COL”.

- Nelle due aree di sosta comprese tra via Veterani dello Sport e via Signorini, è istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi del Comitato Organizzatore (Autorità e Dirigenti Federali) provvisti di apposito pass “PARCHEGGIO” o “COL”.

- In via Michelangelo, nell'area di parcheggio adiacente all'ingresso del Campo Zauli, è istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi del Comitato Organizzatore provvisti di apposito pass “COL”.

- Nel Piazzale Bearzot (ex Piazza Stadio) è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi (autobus) del Comitato Organizzatore (che dovrà fornire apposito pass) adibiti al trasporto degli atleti.