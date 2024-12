Camera Commercio: ‘Storie di vita Donne imprenditrici si raccontano’

L’iniziativa della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno con gli istituti superiori per promuovere la cultura della parità di genere

Grosseto: Attraverso le testimonianze dirette delle voci femminili nel mondo del lavoro dare un segnale concreto alle giovani generazioni e scardinare gli stereotipi di genere. Questo l’obbiettivo dell’evento “Storie di vita - Donne imprenditrici si raccontano” che si è svolto oggi, 6 dicembre, nella sede di Grosseto della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. E’ il secondo appuntamento sul territorio dopo quello organizzato dalla CCIAA a Livorno lo scorso 25 novembre.

Le studentesse e gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore V. Fossombroni di Grosseto hanno incontrato professioniste e imprenditrici che si sono messe in gioco per raccontare sfide, passioni, difficoltà e successi dei loro percorsi di vita professionale e personale.

Ad aprire la mattinata i saluti delle istituzioni con Riccardo Breda presidente CCIAA Maremma e Tirreno, Francesca Marcucci componente della giunta camerale e presidente del Comitato Consultivo Imprenditoria Femminile CCIAA Maremma e Tirreno e Gabriele Marini Dirigente Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ambito territoriale provinciale – Ufficio VII di Grosseto.

“Ringrazio le imprenditrici e le professioniste che con grande disponibilità si sono messe a disposizione per confrontarsi con i giovani, e l’Istituto scolastico per aver aderito a questa nostra iniziativa, che è molto importante per parlare alle nuove generazioni ed orientarle ad un diverso modello di visione della donna, che lavora e che ha una propria impresa – ha detto il presidente Breda – E’ fondamentale tradurre in azioni concrete la cultura della parità di genere e la Camera di Commercio è impegnata in tal senso sia all’interno dell’ente, sia nell’incentivare le imprese ad adottare policy adeguate in merito”.

“Iniziative come questa a favore dell’imprenditorialità giovanile e della parità di genere permettono alle ragazze ed ai ragazzi di confrontarsi con esempi tangibili ed esperienze di donne diverse per rompere gli stereotipi, che non devono condizionare le scelte professionali e personali – ha aggiunto Marcucci – L’indipendenza economica e finanziaria, in particolare per una donna ma per ogni persona, permette la possibilità di scegliere: il messaggio da trasmettere alle nuove generazioni è di investire in loro stessi, credere nelle loro competenze per poter scegliere ed essere davvero liberi”.

Queste le imprenditrici e le professioniste che hanno partecipato all’evento: Paola Checcacci F.A.M. di Checcacci Sonio & C. Snc, Marianna Festeggiato Dottore Commercialista, Chantal Matassi Avvocata, Monia Renzi Bioscience reasearch Center Srl.