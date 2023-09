Cambia il capolinea degli autobus a Scarlino Scalo

La fermata si sposta da piazza Gramsci a via Lelli



Scarlino: Da venerdì 15 settembre, il capolinea degli autobus di linea a Scarlino Scalo sarà in via Lelli. La scelta è stata fatta in accordo con l'azienda Autolinee Toscane e la Provincia di Grosseto a seguito della richiesta del Comune di Scarlino. La fermata principale si trova da tempo in piazza Gramsci, sul viale Matteotti, via principale della frazione e quindi di grande scorrimento.

«Questa nuova soluzione – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – va a risolvere una questione aperta da tempo e spesso sollevata dai cittadini: viale Matteotti infatti è una strada molto transitata, inoltre la fermata è in prossimità di un incrocio e di un attraversamento pedonale, e sono presenti posti auto laddove sostano gli autobus. Non solo: piazza Gramsci, adiacente alla fermata, dopo la riqualificazione, è un’area frequentata dai residenti del paese. Liberare dal capolinea quella fermata risulta quindi una soluzione che risponde a varie criticità. Via Lelli è una zona migliore per questo servizio perché più decentrata e con parcheggi a disposizione per chi deve lasciare l’auto e prendere l’autobus».