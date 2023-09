"Calvino e la Maremma" nei racconti di Stefano Adami, Nivio Fortini e Mario Papalini

Castiglione della Pescaia: Proseguono gli appuntamenti del Salotto di Italo Calvino. Domani mercoledì 13 settembre alle 18:00 nel giardino della biblioteca comunale in piazza Garibaldi, Stefano Adami, Nivio Fortini e Mario Papalini presentano il libro “Calvino e la Maremma”.

Il libro contiene una serie di saggi che analizzano l’opera di Italo Calvino da differenti e specifici punti di osservazione: gli aspetti psicologici, gli aspetti ludici, il gioco linguistico. In appendice sono riprodotte alcune delle foto che Esther Judith Singer ha donato alla Biblioteca di Castiglione della Pescaia, intitolata allo scrittore.





Stefano Adami, originario di Grosseto, è stato docente universitario in Inghilterra ed in America. Si è occupato anche di librettistica italiana barocca ed è collaboratore della Encyclopedia of Italian Literary Studies della Princeton University. E’ inoltre un profondo conoscitore sia delle opere che della biografia di Italo Calvino.

Nivio Fortini, appassionato di enigmistica, giochi, letteratura e cinema, è il fondatore dell’Associazione Ottetto, di cui è presidente. Ha analizzato specificatamente le opere di Italo Calvino relative al così detto “periodo combinatorio”, delle quali è un grande esperto.

Mario Papalini, di Arcidosso, è titolare della casa editrice Effigi e della ditta C&P Adver (che si occupa di grafica e comunicazione). Appassionato di letteratura, antropologia e storia locale, fa parte dell’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana e contribuisce, attraverso la sua casa editrice, alla diffusione delle leggende, degli usi e dei costumi delle nostre terre.