Calenzano, la strage degli innocenti. MCL Toscana aderisce allo sciopero

Grosseto: Condoglianze, dolore e sdegno sono ormai davvero espressioni di circostanza prive di valore anche se doverose.

«Di fronte ad una ennesima strage degli innocenti a Calenzano - dichiarano Pierandrea Vanni e Gianluigi Ferrara presidenti rispettivamente di MCL della Toscana e MCL Grosseto - incalza una domanda: che Paese è questo dove si esce di casa per andare a lavorare e non si fa più rientro? O se va meglio si finisce in ospedale o si resta invalidi?

La Magistratura e i tecnici diranno, si spera in tempi un po' più brevi di quelli che si stanno impiegando per la strage di via Mariti a Firenze quali sono le responsabilità. Ma come accade troppo spesso, si tratti della Magistratura, della Prevenzione delle Asl e di tutti gli altri enti incaricati della sicurezza nei luoghi di lavoro, più per la loro parte Governo, Parlamento e Regione, si interviene quando già si contano morti e feriti».