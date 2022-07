annuncio Sport Calcio Serie A, la Fiorentina lavora a porte chiuse 30 luglio 2022

Gianni Mancini Italiano non permette a nessuno di assistere agli allenamenti. Dodò in campo contro la Cremonese. Italiano come un martello su Ikonè. Domani amichevole di lusso contro il Galatasaray. Passarella sta bene e verrà a Firenze. Nicola Milenkovic al capoliena: dove vuole andare? Mils (Austria): La Fiorentina, continua a ritmo serrato la preparazione. Si sta svolgendo a porte chiuse e Italiano non permette a nessuno di assistere, nemmeno ai giornalisti al seguito. Ci ha vietato di farlo tassativamente, ci ha permesso una piccola deroga solo per le partitelle interne. Per Dodò corso accelerato di italiano, contro la Cremonese tocca a lui, il brasiliano è chiamato a bruciare le tappe, perché anche Venuti continua a lavorare a parte. Grande test per la Fiorentina domani, domenica, contro il Galatasaray, in Turchia. Sul fronte cessioni, il cileno Pulgar ceduto ai Flamengo a titolo definitivo. Mandragora parla della sua nuova avventura in maglia viola: vorrei esultare con la Fiesole. Notizie molto rassicuranti sulla salute di Daniel Passarella, grande protagonista della Fiorentina del passato, l'ex Caudillo: “Sto bene, presto verrò a Firenze, grande città, bella città”. Così facendo ha smentito le notizie preoccupanti sulle sue condizioni di salute, si tratta di depressione. Telenovela Micola Milencovic, siamo al conto alla rovescia, adesso spunta anche l'Atletico Madrid. Ci chiediamo ma lui cosa vuole fare, di certo l'Inter non ha i soldi che vuole la Fiorentina.

