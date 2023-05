Calcio. Primo week-end stagionale calcio aquesiano senza sconfitte

Acquapendente: Primo week-end stagionale calcio aquesiano senza sconfitte. Anche se il meritato 8 in pagella non migliora le classifiche. Destinata irrimediabilmente alle forche caudine play-out per mantenere la Categoria superando per 2-1 a domicilio la ASD Robur Tevere (in rete Francesco Del Segato ed Abdoul Madi) la ASD Virtus Acquapendente di Massimo Robustelli si immette in una corsia preferenziale che la festina almeno attualmente in una posizione di classifica tale da poter disputare gli spareggi tra le mura amiche.

Per mantenere questo vantaggio si dovranno comunque necessariamente fare punti Domenica 28 Maggio alle ore 15.00 al “Liviano Bonelli” di Tarquinia contro un locale Club calcio che maramaldeggiando per 4-1 sul terreno dell’SSD calcio Tuscia srl rinforza le proprie possibilità di disputare spareggi per andare in Prima Categoria nelle migliori condizioni fisiche e tecniche. Chi dice mestamente addio alla ghiotta chances play -off è la ASD Polisportiva Vigor Acquapendente di coach Vittorio Gaggi che pareggiando per 2-2 sul terreno di gioco della ASD Virtus Marta (in rete Cristian Pecci ed Alessio Bedini) deve sempre recuperare sei punti. Impresa impossibile a due giornate dalla fine visto che la concorrente diretta è in vantaggio nella sommatoria scontri-diretti. Sabato 27 Maggio alle ore 15.00 arriverà al “Dario Dante Vitali” una ASD Pro Alba Canino che impattando per 2-2 a domicilio con l’ASD Castiglione calcio coltiva ancora qualche piccola chance di centrare l’obiettivo.