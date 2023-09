Sport Calcio, l'U.S.Grosseto non procederà al ricorso contro la squalifica di Morelli 21 settembre 2023

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 comunica, ricevuti gli atti ufficiali del referto di gara, esaminatone il contenuto e confrontatosi con i propri legali Mattia Grassani e Federico Menichini, la decisione di non procedere al ricorso contro la squalifica di quattro giornate inflitta al calciatore Matteo Morelli. Stigmatizzando il comportamento del calciatore, al quale verrà applicata una sanzione pecuniaria per il gesto commesso, si auspica una maggiore attenzione da parte della classe arbitrale, nella quale riponiamo la massima fiducia, ma che nella gara di domenica scorsa si è rivelata decisiva ai fini del risultato finale, come si può facilmente evincere dalle immagini televisive.

