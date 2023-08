Calcio: Grosseto-Certaldo. Le modifiche al traffico vicino allo Zecchini

Modifiche temporanee alla circolazione in occasione degli incontri di calcio disputati dalla squadra dell'U.S. Grosseto 1912 presso lo Stadio comunale "Carlo Zecchini"

Grosseto: A partire da mercoledì 23 agosto, in ogni giornata di svolgimento delle partite casalinghe di calcio del campionato nazionale di “SERIE D” anno 2023-2024, in occasione di anticipi, posticipi e recupero, play out e/o play off, Coppa Italia ed eventuali altri incontri al momento non programmabili che saranno disputati allo Stadio Comunale “Carlo Zecchini” dalla squadra dell’U.S.GROSSETO 1912, da tre ore prima dell'inizio previsto e fino ad un'ora dopo la fine della stessa, e comunque fino al ripristino delle normali condizioni della circolazione veicolare e pedonale, sono istituite le seguenti modifiche alla circolazione:





- All’interno dell’area ricompresa tra la via Fattori (lato Stadio), via Vetulonia (lato Stadio), nel Piazzale Bearzot, via Caravaggio (lato Ferrovia) nel tratto compreso tra via Aldi e P.zza Stadio, sono istituiti i seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli:

a) in via Fattori esclusivamente nella corsia lato Stadio (dir. di marcia da P.zza Stadio verso la Via Della Repubblica e la Via Aldi) il Divieto di Transito e SOSTA CON LA RIMOZIONE FORZATA;

b) in Piazza Atleti Azzurri d’Italia area di sosta riservata ai veicoli della “U.S. GROSSETO 1912” muniti di permesso (numero massimo 20) negli appositi stalli predisposti e ai mezzi di Soccorso;

c) nelle due aree di sosta comprese tra via Veterani dello Sport e via Signorini, stalli riservati ai mezzi di Polizia e di Soccorso, ai veicoli a servizio delle persone con ridotte capacità motorie in possesso del prescritto contrassegno;

d) divieto di transito e sosta con rimozione coatta, in via Veterani dello Sport;

e) in via Veterani dello Sport, tratto sottostante la tribuna coperta, è consentito il transito e la sosta agli autobus che trasportano le squadre di calcio che dovranno disputare l’incontro, a n. 5 veicoli dell’U.S. GROSSETO 1912, a n. 2 veicoli della squadra ospite, alle autovetture a servizio della terna arbitrale e del servizio antidoping e ai mezzi delle reti televisive;

f) nel Piazzale Bearzot (parcheggio adiacente impianto sportivo), area di sosta riservata ai mezzi di Polizia e Soccorso;

g) divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via Caravaggio, esclusivamente nella corsia (lato Ferrovia) del tratto compreso tra via Aldi e la Piazza Stadio. È consentito il transito e la sosta nella suddetta corsia ai veicoli dei tifosi della squadra ospite;

h) divieto di transito e sosta con rimozione forzata, in via Vetulonia esclusivamente nella corsia adiacente allo Stadio. È consentito il transito nella suddetta corsia ai veicoli dei residenti al fine di accedere ad aree esterne alla sede stradale.

- Il personale della Polizia Municipale e gli ausiliari incaricati del servizio, avranno facoltà di procedere all’adozione di tutte le misure che riterranno utili per la modifica e l’adeguamento della viabilità in base alle esigenze di traffico.