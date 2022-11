Calcio, giusto pareggio tra le due Virtus

Acquapendente: Pareggio bagnato ed onestamente giusto tra le due Virtus. Gli aquesiani sbloccano una gara equilibrata tatticamente al 22° della ripresa: cross di Baba e fallo di mano in area di Matta (onestamente apparso generoso il penalty quanto eccessiva l’espulsione del giocatore lacuale). Realizza Baba. Fotocopia concessione primo penalty quello dato al Marta due minuti dopo (in rete d’Alessio). Ospiti in vantaggio al 35° con colpo di testa di Scarinci. Ed il pareggio Virtus cinque minuti dopo è al 90% merito di Pelosi che si fa fare fallo fuori dall’area. La punizione un po' balbettante di Gabriele Bigerna sorprende più del previsto Fornari. In gran evidenza per gli ospiti Raffaelli (sontuosi un paio di interventi di Lauricella). Scarinci prezioso in zona goal e Matta quando abbandona la fase di interdizione e si spinge da cursore sulla fascia mette in mostra cose interessanti. Alla distanza esce fuori in zona goal Pascucci. Tra i locali ottima intuizione del giovane Guglielmo Zannoni per un Macalou che girà troppo piano a rete. L’ariete ex Torrese si vede annullare una rete al 7° del secondo tempo mentre Madi impegna Fornari da media distanza.



ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE – ASD VIRTUS MARTA 2-2

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Lauricella, Ronca, Sartucci, Gabriele Bigerna, Bedini, Paoletti, Madi, Zannoni (15° st Marziali), Macalou (12° st Lucchi), Giuseppe Bigerna (30° st Carletti), Baba (23° st Pelosi). A DISPOSIZIONE: Delli Campi, Gassama, Robustelli, Sarti.

ALLENATORE: Robustelli

ASD VIRTUS MARTA: Stefani, Matta, Tiziano Venanzi, D’Alessio, Moretti, Lattanzi, Pascucci (37° st Gabriele Contestabile), Simone Venanzi, Scarinci (39° st Santini), Ceparano, Raffaelli (29° st Rocchi). A DISPOSIZIONE: Fornari, Bracoloni, Lagdah, D’Alessio, Sassara, Matteo Contestabile

ALLENATORE: Milani

ARBITRO: Luca Cesari di Viterbo

MARCATORI: 22° st Baba (AVA), 25° st D’Alessio (AVM), 35° st Scarinci (AVM), 40° st Gabriele Bigerna (AVA)

NOTE: Espulso 22° st con rosso diretto Matta (AVM) per fallo di mano in area. Ammoniti 11° st Zannoni (AVA)