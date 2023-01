Calcio giovanile: Sconfitta amara per Real Azzurra Etruria

Acquapendente: Sconfitta doppiamente amara per l’Etruria. Con il concetto di immeritata rafforzato negativamente da statistiche classifica (il vantaggio dalla zona retrocessione si assottiglia da +3 a +2). Ben 8 le occasioni per i viterbesi nel primo tempo: Nechitoae, Paolini, Procenesi, Zucca, Ronca sfiorano di poco il vantaggio. I capitolini positivi solo nei primi 11 minuti con in evidenza Celli, Greco, Amicucci. Nella ripresa l’immediato vantaggio sblocca un Massimina che guadagna in brillantezza fisica e linearità manovra negli spazi (Greco ed Amicucci sprecano le palle goal per chiudere la contesa). Tra i viterbesi svaria bene sulla fascia Nechitoae, ma per vedere una nitida palla goal bisogna aspettare une mezz’ora. Ad averla sul piede è Zucca che impatta meravigliosamente al volo una sfera proveniente dalla fascia sinistra. Del Vecchio attento respinge.



Campionato regionale Under 15 (girone A) - Dodicesima giornata (domenica 29 gennaio 2023)

Real Azzurra Etruria – Fc Massimina 0-1 (PT 0-0)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Pasquini, Procenesi, Natali, Ronca, Cappelloni, Paolini, Zucca (35° st Elkhatib), Kadic (27° st Dotoftei), Arias, Nechitoae, Dottarelli (7° st Nardini). A DISPOSIZIONE: Puri, Perosillo, Pellegrini, Nutarelli. ALLENATORE: Montagnoli

ASD FC MASSIMINA: Del Vecchio, Mammola, Repaci (15° st Bertoni), Moccia, Marchetti, Refi, Vantaggiato, Celli, Amicucci, ,Marcucci, Greco. A DISPOSIZIONE: Carbonelli, Senes, D’Amico, Collanti, Cordovan, Bonisoli. ALLENATORE: Corradetti

ARBITRO: Silvio Settimi Comitato di Viterbo

MARCATORI: 2° st Vantaggiato (AFM)

NOTE: 24° st ammonito Paolini