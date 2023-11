Calcio giovanile, Real Azzurra Etruria che guadagna spazio in tutte le direzioni

Acquapendente: Il primo importante svincolo salvezza calcistico della stagione viene superato magistralmente da un settore giovanile ASD Real Azzurra Etruria che guadagna spazio in tutte le direzioni. Nel Campionato Under 17 i ragazzi di Andrea Colonnelli volano via in sciolta goleada sul terreno di gioco della FC Massimina (5-1 con doppietta di Gabriele Cantucci e reti singole di Mattia Savastano e Giacomo Cencini). Domenica 19 Novembre alle ore 10.30 sfida ad una ASD S.S. Vittoria Roma 1908 che seppur perdendo 3-0 a domicilio contro la ASD Totti S.S. rimane leggermente fuori dalla zona calda.

Nel Campionato Under 15 l’undici di coach Luca Fortuni impatta a domicilio per 1-1 contro l’USD MCO calcio (in rete Giuliano Mareschi) trasformando da 4 a 5 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Domenica 19 Novembre alle ore 09.00 trasferta sul terreno di gioco di un ASD Dopolavoro Football Club srl che con la vittoria per 5-1 sul terreno di gioco dell’ASD Aurelia Antica Aurelio vola in vetta alla classifica. Nel Campionato Under 14 i ragazzi allenati da Federico Burla impattano per 2-2 sul terreno di gioco dell’ASD Acquacetosa calcio (in rete Gabriele Carletti ed Ettore Palumbo) mantenendosi tre unità di punto avanti sulla zona pericolo. . Sabato 18 Novembre alle ore 15.00 gara casalinga contro un ASD Leocon che dopo aver deragliato per 9-0 sul terreno di gioco dell’ASD Romaria piomba in zona retrocessione.

Non perde spazio dalla vetta (sei punti da recuperare) l’Under 16 provinciale di Gianfranco Lallo Montagnoli che supera a domicilio l’ASDPOL Bassano Romano con doppietta di Daniel Ronca. Sabato 18 Novembre alle ore 15.00 trasferta all’’”Antonio Bozzini” di Ischia di Castro per affrontare una locale Polisportiva che espugnando con score tennistico (6-1) il terreno dell’ASD CSL Soccer 21 8.0 resta a pari punti con gli altovitebesi nelle zone nobilissime della graduatoria.