Calcio giovanile: esordio dei “Condor nuova Arcille” contro l’Alberese

Ottobri: “Esordio positivo che ci fa capire di essere sulla strada giusta. Grazie davvero allo staff e ai dirigenti per il grandissimo impegno”



Arcille: Prima amichevole di calcio per i “Condor nuova Arcille” che hanno incrociato i tacchetti contro l’Alberese sul campo dell’Arcille. Una buonissima prova, finita con la vittoria dell’Alberese per 3-2, che è stata seguita da oltre un centinaio di persone.

“Un esordio molto positivo – ha commentato la presidente Maira Ottobri – che ha visto i nostri ragazzi onorare il primo vero impegno dando anche dimostrazione di buone capacità tecniche e sportive, davanti a un pubblico numeroso. Ci tengo a ringraziare a nome di tutta la società i nostri atleti per il grande impegno; il pubblico presente, il mister Andrea Nofri e l’allenatore dei portieri Alessandro Tosini, che hanno dimostrato una grandissima passione oltre che una grande bravura tecnica”.

Il prossimo appuntamento per la squadra giovanile di calcio dei Condor nuova Arcille sarà a fine marzo, sempre contro l’Alberese, e poi ad aprile contro l’Ac Roselle. Una formazione giovanissima da tutti i punti di vista, quella dei Condor nuova Arcille, che sta cominciando adesso a muovere i primi passi inseguendo non tanto i risultati quanto il divertimento, l'inclusione e la sportività. “Ci tengo infine a ringraziare lo staff e i dirigenti – conclude Ottobri – per il grandissimo impegno soprattutto dal punto di vista della disponibilità e della passione nei confronti dello sport e di questi ragazzi. Abbiamo cercato di ripartire mettendoci come sempre in gioco e mettendo a disposizione anche il materiale tecnico e le nostre risorse, e la gioia di questi ragazzi a fine partita ci fa capire che stiamo lavorando nella maniera giusta”.

Per informazioni sui corsi e sulle attività praticate dai Condor, sia a Grosseto (in particolare con il progetto comunale "Sport nei parchi") sia ad Arcille, è possibile scrivere alla mail condorgrosseto@gmail.com oppure chiamare il numero 379.1636735.