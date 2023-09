Sport Calcio: frattura scomposta della clavicola, intervento chirurgico per Sabelli 20 settembre 2023

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 comunica che il calciatore Piergiorgio Sabelli, a causa dell’intervento falloso del calciatore del Livorno Caponi (sanzionato con l’ammonizione), ha riportato la frattura scomposta frammentaria della clavicola destra e sarà sottoposto nella giornata di oggi ad intervento chirurgico di riduzione dal dottor Pierfrancesco Perani, primario di ortopedia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Tempi di recupero stimati in 40-60 giorni.

