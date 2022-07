Calcio, finalmente Dodò. Corsa contro il tempo per Moena

Milenkovic rischia di rimare in viola, per la mezz’ala la Fiorentina è in attesa del grande colpo- Ultimi giorni di preparazione in Val di Fassa dove la squadra viola tornerà anche nei prossimi due anni(forse). Amrabat, la svolta a La Spezia. La Fiorentina ha acquistato il baby portiere del Follonica-Gavorrano.



Moena: Sempre più grande l'entusiasmo intorno alla Fiorentina nel ritiro di Moena, dove miglia e migliaia di tifosi, hanno preso d'assalto il Viola Village, in particolare il Fiorentina Store per l'acquisto di una maglietta ricordo da portare a casa. E oggi il Dodò-day, visite mediche a Roma, passaggio a Firenze e via subito a Moena, dove lo accoglierà tutta la squadra e soprattutto mister Italiano.

Entusiasmo sì ma grande impegno anche da parte della squadra seguita come un’ombra da un martellante Vincenzo Italiano. Nel frattempo la Fiorentina ha acquistato a titolo definitivo, il baby portiere del Follonica-Gavorrano, il 17 enne Tommaso Turini, Arriva dal settore giovanile nel quale occupava il ruolo di portiere nella squadra Under 18 della Fiorentina. Per Turini sarà una esperienza tra i grandi. Turini si dichiara eccitato per la nuova avventura che ha un futuro di grandi prospettive.

Solita grande fiumara dei tifosi per assistere alla seduta di allenamento mattutina. Poi all'interno della Fiorentina Store la sessione di autografi con Jovic e Terzic. Quindi la conferenza stampa di Amrabat che dice che la svolta si è consumata a La Spezia, felice di avere la fiducia del mister e della società. Oggi pomeriggio nessuna seduta, domani la penultima amichevole con il Trento alle ore 17 allo stadio Benati. Secondo la “Gazzetta” con Jovic cambia tutto, ora la Fiorentina può puntare in alto.