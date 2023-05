Sport Calcio: festeggiamenti per la salvezza Under 17 regionale di coach Andrea Colonnelli 9 maggio 2023

Redazione Acquapendente: Nel pomeriggio di festeggiamenti per la salvezza dell’Under 17 regionale di coach Andrea Colonnelli (sconfitta ininfluente per 4-2 contro l’ASD Leocon con reti di Federico Ronca e Giordano Dascenzi) l’ASD Polisportiva Real Azzurra Etruria presenta il nutritissimo programma calcistico di fine stagione. Ruoterà tutto attorno al “Memorial Socciarelli-Paris” in programma al Boario. Ad inaugurarlo Mercoledì 24 Maggio la Categoria Allievi 2006 (Torneo con Real Azzurra, Canino, Pitigliano, Viterbo FC, Orvieto F.C., Tarquinia). Giovedì 25 Maggio in campo gli Allievi 2008 (Torneo con Real Azzurra, Pitigliano, Montefiascone, Flaminia Civitacastellana). Venerdì 26 Torneo Giovanissimi 2009 (Real Azzurra, ASD Alfina, Tuscania, Valdorcia).

Sabato 27 Maggio la Categoria femminile (Torneo con Real Azzurra Etruria, Orvieto Fc, Viterbo FC). Lo stesso giorno in campo gli Allievi 2007 (Real Azzurra, Tuscania, Barco Murialdina, Flaminia Civitacastellana). Lunedì 5 Giugno Torneo Pulcini 2013 (2 squadre Real Azzurra, Romeo Menti, Giovanile Amiata, Canino, GSD Alfina, Pianese, Fontebelverde, Orvieto FC, Ischia di Castro), e Primi Calci 2015 (2 squadre Real Azzurra, Pitigliano, GSD Alfina, Montefiascone, Valentano, Orvieto FC, Pianese, Lubriano, Manciano).Martedì 6 Giugno Esordienti 2010 (Real Azzurra, Faul Cimini, Giovanile Amiata, Orvieto FC, Tuscania, DLF Civitavecchia). Mercoledì 7 Giugno Categoria Esordienti 2011 (due formazioni Real Azzurra, New Team, Romeo Menti, Tuscania, GSD Alfina, Borgo Marsiliana, Giovanile Amiata, Pianese, Orvieto FC). Giovedì 8 Giugno Primi Calci 2016-2017 (due formazioni Real Azzurra, Pitigliano, GSD Alfina, Montefiascone, Orvieto FC, Pianese, Lubriano FC). Quindi Pulcini 2014 (due formazioni Real Azzurra, Pitigliano, Valentano, Orvieto FC, Lubriano FC, Ischia di Castro, Montefiascone). Lunedì 12 Giugno ultimo giorno di Scuola calcio presentazione del progetto 2023-2023 “Affiliate ACF Fiorentina”, importante sodalizio esclusivo su territorio, con la presenza di importanti cariche dirigenziali del Settore Giovanile ACF Fiorentina e la presentazione dei kit nuovi targati robe di Kappa. Con l'occasione verrà una bella festa con il coinvolgimento di tutte le categorie dal 2018 al 2006/7 ( agonistica ) e del Fiorentina club di Acquapendente . A corollario verrà presentato un importante evento per l' estate 2023. La Società infatti ha concordato con l’ associazione sportiva KOALA SUN PLAY SOCCER CAMP una settimana di attività calcistica dal 26 al 30 giugno presso le strutture di ACQUAPENDENTE a Campo Boario e in piscina all’ aperto di Proceno. Allenatori professionisti di vari club tra cui quelli l’ ACF Fiorentina saranno onorati di allietare le giornate dei bambini /ragazzi tra svago e divertimento. Seguici





