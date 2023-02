Calcio a 5, Pontedera ferma l'Atlante Grosseto

Grosseto: Una partita difficile, con 4 espulsi e 6 ammoniti, una partita che decreta la fine dell'imbattibilità dell'Atlante Grosseto che perde 3-5 contro il Pontedera.



Subito in vantaggio gli ospiti dopo neppure un minuto dal fischio d'inizio con Ramirez al 10'', e Della Marca all'8'. Dopo qualche occasione mancata è Gianneschi ad andare in rete per i biancorossi al 13' accorciando le distanze, ma poco dopo è ancora il Pontedera ad andare in gol con Caciagli al 14'. Il primo tempo finisce 1-3.

Nella ripresa rimonta dell'Atlante con Rodrigo in rete all'8' e Falaschi al 16'. Pontedera torna all'attacco e collezione altre due reti con Zanoboni al 17' e Cerri al 20' conquistando la vittoria.





ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Galeota, Rodrigo, Cipollini, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Tamberi, Lessi. Allenatore Alessandro Izzo.

PONTEDERA: Cerri, Della Marca, Pace, Burchielli, Catania, Giannini, Morganti, Macchi, Vitinho, Ramirez, Caciagli, Zanoboni. Allenatore Ettore Sardelli.

ARBITRI: Emmanuele Nazzareno Di Gregorio Sez. Aia Catania e Fabio Alfio Sfilio Sez. Aia Acireale; cronometrista Vito Coviello di Pisa.

MARCATORI: 10'' Ramirez, 8′ Della Marca, 13′ Gianneschi, 14′ Caciagli. 8′ st Rodrigo, 16′ st Falaschi, 17′ st Zanoboni, 20′ st Cerri.