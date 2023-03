Calcio a 5, l’Atlante Grosseto riceve la corazzata Olimpia Regium

L’Under 19 invece è in trasferta contro la Mattagnese.



Grosseto: Il campionato di calcio a 5 di Serie “B”, dopo la sosta, sta entrando nella fase cruciale, infatti mancano solo sette giornate al termine della regular season e la lotta per conquistare i primi tre posti della classifica che daranno direttamente la promozione in Serie “A2”, si fa sempre più interessante con quattro formazioni interessate e l’Atlante Grosseto di mister Alessandro Izzo è una di queste squadre, che nel giro delle due prossime gare si gioca molto con due impegni molto delicati come il prossimo in casa contro l’Olimpia Regium e il sabato successivo la trasferta a Bologna.



Per la prossima partita, che inizierà alle 16:30 al Palabombonera, arriverà la corrazzata Olimpia Regium, la pretendente più accreditata alla vittoria finale, è al comando della classifica con 52 punti e con ben sette lunghezze di vantaggio proprio nei confronti dell’Atlante Grosseto e del Bologna e ben 9 punti sulla Sangiovannese, con gli emiliani che fino ad oggi hanno perso una sola gara.

Nella partita del girone d’andata gli Emiliani s’imposero per 3-0 (risultato bugiardo) dato che fino a pochi minuti dal termine il risultato era in bilico (1-0) e con i grossetani protesi tutti in avanti alla ricerca del pari, che sarebbe stato meritato, i locali riuscirono a fare altri due gol con la difesa sguarnita. Comunque sabato la formazione del presidente Iacopo Tonelli cercherà con tutte le sue forze un risultato positivo per continuare a tenere inviolato il Palabombonera.

Ma per parlare di questa gara siamo andati, come tutte le settimane, al termine degli allenamenti per intervistare mister Alessandro Izzo.

- Ciao Alessandro, dopo la sosta arriva a Grosseto la capolista Olimpia Regium, una partita molto impegnativa «Si, una sfida tra la prima e la seconda della classe, le due miglior difese e lo faranno in un palazzetto top come quello del Palabombonera (mai espugnato), e tutto lascia pensare che sarà una grande partita. L’avversario è di livello, ma noi abbiamo già dimostrato di poter fare grandi gare contro di loro. Siamo squadre forti e molto diverse, l’Olimpia da tanti anni mantiene la solita ossatura della squadra e questo permette loro di giocare a memoria, gran punto di forza. Noi dovremo essere protagonisti dell’incontro e saper gestire le varie fasi della partita. Occorrerà tantissimo spirito di sacrificio e se torniamo a fare il vero Atlante Grosseto, abbiamo tante chanche di finire il match con un risultato positivo e mi auguro che molti sportivi ci possano venire ad incitare per aiutare i nostri ragazzi che se lo meritano, in questa partita che potrebbe essere determinante per il futuro del campionato».

Questi i convocati dal tecnico biancorosso, che si dovranno trovare alle 13 per il pranzo al “Lavatoi Cockatil Bistrot” in Piazza Esperanto a Grosseto: Brunelli, Tamberi, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Lessi, Baluardi, Rodriguez, Gianneschi, Falaschi, Didac, Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali: 1’ arbitro Antonio Serra sezione Aia di Tivoli; 2’ arbitro Andrea Cattaneo sezione Aia di Civitavecchia; cronometrista Marco Paolino sezione Aia di Siena.

Come tutte le partite interne di questo campionato, Grosseto Sport Gs Tv, trasmetterà in diretta la suddetta gara con inizio alle 16,25, con le telecamere guidate da Mario Fontani, la regia interna al Palabombonera di Massimo Fontani, la regia dallo studio centrale del direttore Fabio Lombardi, mentre la telecronaca sarà a cura di Franco Ciardi.

Under 19

Per quanto riguarda la formazione dell’Atlante Grosseto Under 19 Nazionale, sempre allenata da Alessandro Izzo, che milita nel girone “H”, ha avuto un trend molto positivo, come del resto la formazione maggiore, frutto anche del grande lavoro svolto da parte di tutta la società e di tutti i tecnici, Galeota e soci sono al comando solitari della classifica con 37 punti, hanno perso una sola gara e anche in modo rocambolesco, hanno il miglior attacco con 80 reti realizzate, la miglior difesa con soli 24 gol subiti e il capocannoniere del torneo, lo spagnolo Didac con 23 gol, pur essendo fermo da alcune settimane per un brutto infortunio.

Domenica prossima, con inizio alle 11,30, l’Atlante Grosseto sarà impegnata a Borgo San Lorenzo contro la Mattagnanese.

«Le partite in questo momento sono tutte difficili – commenta il mister biancorosso Alessandro Izzo - e proprio quella che andremo a giocare contro la Mattagnanese è una di queste, dato che nel turno precedente hanno compiuto una grossa impresa andando a vincere su un campo difficile come quello di Pontedera. Vincerla vorrebbe dire di avere il 33% del campionato in pugno. Mancano quattro giornate al termine, servono nove punti per la matematica certezza di vincerlo. Noi vogliamo fare la storia e ce lo meritiamo, parlano i nostri numeri, la Mattagnanese è brava nelle ripartenze e nelle palle inattive e servirà molta attenzione».