Calcio a 5: Atlante Grosseto in Serie “A2” contro il Roma 3Z History

Sabato prossimo al Palabombonera ultima chiamata per l’Atlante Grosseto in Serie “A2” contro il Roma 3Z History. La squadra chiama i tifosi per aiutarli nell’impresa. Nell’Under 19 i grossetani impegnati in trasferta contro la Sangiovannese, in palio un posto nei play-off.

Grosseto: Nel prossimo turno del Campionato Nazionale di serie “A2” di calcio a 5, valido per la 6’ giornata del girone di ritorno, l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, sabato prossimo alle 15,30 è atteso da una gara interna contro la Roma 3Z History, dove i biancorossi si giocano tutte le residue possibilità per agganciare in extremis i play-out, ma devono avere la meglio dei romani che, anch’essi non sono ancora fuori dalla mischia salvezza.

Naturalmente questa è stata una stagione iniziata male con assenze ed infortuni e speriamo che la situazione in extremis, per il team allenato dal croato Ivo Jukic, possa avere un lieto fine, dato vengono da un periodo molto nero avendo perso le ultime sei partite e anche sabato prossimo dovranno fare i conti con altre assenze importanti come Mateo e il capitano Gianneschi, entrambi squalificati, una pecca anche questa delle squalifiche che ha pesato non poco sulla stagione dei grossetani.

Giovedì sera, al Palabombonera durante agli allenamenti, mister Jukic e il tecnico croato hanno dichiarato che "quella di sabato è una partita molto difficile in un momento poco felice per noi. Siamo senza tre giocatori, ma nonostante questa difficoltà, cercheremo davanti ai nostri tifosi di fare una partita con grande carattere come quella contro il Bologna di due settimane fa, anche se poi alla fine successe quello che successe, per emozionare il nostro pubblico, sperando questa volta in un risultato positivo."

Questi i convocati da mister Jukic per la suddetta partita, meno il capitano Gianneschi e Mateo squalificati, che si dovranno trovare alle 11 al Centro Sportivo di Roselle per il pranzo; Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi, Ashwell, El Johari, Liburdi, Falaschi, Zanella, Lessi, Imperato, Bellucci.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita che ricordiamo inizierà alle 15,30; 1’ arbitro Luca Finotti, sezione Aia di Rovigo, 2’ arbitro Giuseppe Aumenta, sezione Aia di Sala Consilina, cronometrista Carmelo Alaimo, sezione Aia di Pisa.

Per quanto riguarda la formazione Under 19 dell’Atlante Grosseto, dopo il largo successo per 12-3 contro il fanalino di coda 5-0 Nuova Comauto Pistoia e grazie alla sconfitta della Sangiovannese a Livorno contro il Boca, domenica prossima alle 11 i biancorossi grossetani sono proprio impegnati nel Valdarno contro la Sangiovannese che, in caso di vittoria, andrebbero a pari punti con i valdarnesi a una giornata dal termine, con la classifica avulsa a proprio favore.

Anche per questa partita il tecnico croato afferma che "questa è una partita decisiva per raggiungere i play-off e bisogna affrontarla se possibile al completo e non come nelle due ultime gare che eravamo molto rimaneggiati. Noi andiamo a San Giovanni e sappiamo che i nostri avversari in modo particolare tra le mura amiche sono forti, ma noi dovremo faremo sicuramente una grande partita e sono certo che i miei ragazzi non mi deluderanno, cercando di conquistare i tre punti."

Questi i convocati da mister Jukic per la trasferta a San Giovanni Valdarno; Chisci, Imperato, Kamberi, Yasir, Lessi, Nocentini, Allegro, Gobbini, Bellucci, Haruta, Marino.