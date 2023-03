Calcio: 73° Edizione Viareggio Cup

Grosseto: L'Amministrazione comunale è orgogliosa di sostenere, con un contributo economico, la società sportiva US Grosseto 1912 nella partecipazione alla “73° Edizione Viareggio Cup”: il torneo internazionale di calcio riservato alle squadre Primavera. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi si sono espressi con entusiasmo, sottolineando che: “L’evento rappresenta una preziosa occasione di visibilità sia per i giovani talenti calcistici della zona sia per la stessa realtà territoriale di Grosseto, aprendo nuove opportunità di sviluppo per l'afflusso turistico e l'economia locale. Siamo consapevoli del ruolo fondamentale che lo sport svolge nella promozione della salute, della socialità e della crescita delle comunità – hanno concluso”.



La partecipazione della società sportiva US Grosseto 1912 risulta, inoltre, particolarmente significativa anche alla luce della recente candidatura a Comunità Europea dello Sport 2024 dell’Ambito Maremma Toscana Sud, di cui Grosseto è il capofila.