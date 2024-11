Caduti di Nassiriya, stamani commemorazione in piazza

Grosseto: Questa mattina Grosseto ha celebrato i Caduti di Nassiriya. Eroi che il 12 novembre 2003 persero la vita in un attacco kamikaze: un camion imbottito di tritolo lanciato a folle velocità contro la struttura della base Maestrale uccise 28 persone. Di queste, 19 italiani. Alla cerimonia, avvenuta nell'omonima piazza, era presente per il comune di il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti e gli assessori all'Ambiente Erika Vanelli e quello all'Urbanistica, Onorevole Fabrizio Rossi.

“Siamo debitori - sottolinea il sindaco - verso i nostri ragazzi morti a Nassiriya. Dobbiamo essere orgogliosi di loro e di tutti gli uomini e tutte le donne in divisa che portano alto il nome della nostra nazione. Questi eroi moderni offrono uno straordinario esempio di abnegazione. In loro è germogliato rigoglioso il seme dell'altruismo, sostenuto da valori e ideali. Viviamo – prosegue Vivarelli Colonna - un'epoca di grandi cambiamenti. Tutto corre veloce, tutto si disperde con altrettanta rapidità. Ognuno pensa più a se stesso che al prossimo. E fioccano conflitti sospinti da interessi economici o ideologie estremizzate. Ecco che in questo nostro tempo la passione e l'onore portati avanti dai nostri militari assumono un ruolo ancora più forte, ancora più determinante, ancora più esemplare: loro hanno difeso il nostro passato, anche a costo della vita. Sempre loro difendono ogni giorno il nostro presente, mettendosi in discussione, pronti a morire per un bene superiore, quello del Paese. Loro – conclude il sindaco - ci difenderanno anche in futuro, qualunque sarà la minaccia che dovremo fronteggiare”.