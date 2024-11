Museo: una giornata per scoprire i funghi

Grosseto: Sabato 23 novembre torna l’appuntamento con la Giornata dei funghi organizzata dal Museo di storia naturale della Maremma in collaborazione con la Tenuta Di Paganico.

L’evento sarà come sempre suddiviso in due parti, una di approfondimento e l’altra sul campo. Alle 10 nella sala conferenze del museo, in strada Corsini 5, è in programma il corso per imparare a riconoscere le principali specie di funghi autunnali, a cura di Claudia Perini, micologa dell'Università di Siena A fine mattina i partecipanti si sposteranno con mezzi propri alla Tenuta di Paganico, dove sarà possibile pranzare con un menu a tema. La giornata si concluderà con una breve escursione nei boschi della tenuta: per l'occasione gli organizzatori consigliano scarponcini e abbigliamento adatto

Il prezzo per l’intera giornata è di 30 euro a persona (ridotto a 25 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) Per prenotare: segreteria@museonaturalemaremma.it - 0564 488571