Fondazione polo universitario grossetano: lo pneumologo Claudio Pacella confermato vertice del Cts

Grosseto: Claudio Pacella, pneumologo e medico di medicina generale a Grosseto da quarant'anni, è stato confermato alla guida del Comitato tecnico scientifico della Fondazione polo universitario grossetano. Dopo la conferma della presidente del Consiglio di amministrazione Gabriella Papponi Morelli prende dunque definitivamente corpo la struttura della fondazione cittadina.

“Il dottor Pacella – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - ha un curriculum professionale di assoluto livello. Ho voluto, inoltre, di premiare il lavoro svolto dal presidente nel corso del suo impegno al vertice del Cts universitario. La sinergia istituzionale e la grande opera di sostegno al territorio realizzata nei fatti con la crescita dell'offerta formativa e delle iniziative scientifiche hanno reso naturale questa scelta. Una decisione che, ne sono certo, rappresenta un punto di partenza per ulteriori soddisfazioni per la nostra Fondazione universitaria”.

Soddisfatto il riconfermato presidente Pacella: “Per me presiedere il Comitato tecnico scientifico del polo universitario della città in cui opero da quarant'anni come medico di medicina generale è un privilegio e una missione. Tra l'altro sento forte la sinergia con l'Università di Siena che ho frequentato da ragazzo quando mi specializzai in malattie respiratorie. Alla città voglio dire che proseguirà incessante il mio impegno volto a far crescere la Fondazione polo universitario grossetano: i nostri giovani devono avere l'opportunità di poter studiare senza spostarsi altrove, se lo desiderano. E dobbiamo, anzi, risultare attrattivi per chi vuole venire in Maremma a studiare portando un valore aggiunto prezioso per l'intera comunità”.