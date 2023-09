Cronaca Cade dalla moto per l'attraversamento di un cinghiale. Uomo di 59 anni in ospedale 14 settembre 2023

Civitella Paganico: Intervento del 118 questa mattina alle 6:56 sulla SP 48 per un incidente di moto causato dall'attraversamento di un cinghiale. Un uomo di 59 anni è stato portato in codice 2 alle Scotte di Siena. Sul posto automedica di Grosseto, e ambulanza della Misericordia di Paganico. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso 1. Sul posto i carabinieri.

