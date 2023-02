Grosseto: Il 118 è intervenuto alle 13:40 in Viale Uranio per un uomo di 45 anni caduto accidentalmente da un'altezza di circa 8 metri mentre lavorava in un cantiere edile.

L'uomo è stato trasportato con Pegaso 2 alle Scotte di Siena, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Sul posto intervenuti anche i tecnici della prevenzione del PISLL della Asl Toscana sud est.