Caclio. La Nuova Grosseto Barbanella si presenta

Pantani: «Puntiamo alla parte sinistra della classifica». Sono otto i nuovi acquisti in organico. Dal 22 agosto l’inizio della preparazione

Grosseto: "Per ora la versione è quella balneare, visto che la prima squadra della Nuova Grosseto Barbanella si è ritrovata al Bagno Miramare. Un primo incontro che è servito a presentare i nuovi acquisti e a fare la conoscenza del tecnico che si accomoderà sulla panchina dei grossetani nella stagione 2022-2023. La guida della prima squadra è stata infatti assegnata a Luca Pantani che torna alla Nuova Grosseto Barbanella dopo una pausa di tre anni, quando era impiegato nel settore giovanile della società di via Australia. «Quello di seconda categoria è un campionato molto duro – spiega subito Pantani – il nostro obiettivo è divertirci, facendo però le cose per bene. Puntiamo alla parte sinistra della classifica».





Dopo la salvezza ottenuta nella passata stagione, passando dagli spareggi playout, la Nuova Grosseto Barbanella si pone obiettivi più altisonanti nell’immediato futuro: «Il piazzamento dello scorso campionato non mi preoccupa – commenta Pantani – perché la squadra è stata rinforzata con l’inserimento di nuovi elementi molto validi». Rinnovato anche lo staff che affiancherà l’allenatore, a partire dall’allenatore in seconda Marco Cianti, al direttore sportivo Andrea Pialli, passando per il team manager Moreno Trabalzini e il dirigente accompagnatore Andrea Lombardi. Presentati anche gli otto nuovi acquisti che andranno a rinforzare l’organico della Nuova Grosseto Barbanella, dal portiere Trinchini, ai giocatori di movimento come Polizzotto, Gallo, Ingrossi, Romano, Grotti, Tronchi e Penco. A completare l’organico le conferme che arrivano dalla passata stagione con in testa il capitano Dario Pialli, a cui si aggiungono Shabani, Barbieri, Aurilio, Bassi, Marrucci, Rossi, Bruni, Vichi, Cappuccini, La Cara, Trabalzini, Ferrini, Bonsanti, Zarone, Lambardi e Guadagnoli.

«L’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore è praticamente al completo – precisa Domenico Lanzano, presidente della Nuova Grosseto Barbanella – ci sono i presupposti per fare bene con una squadra che all’occorrenza potrà attingere dalla nostra Juniores. Fa parte del nostro progetto, crescere dei giovani che possano progressivamente inserirsi in prima squadra». Il via della stagione è previsto il 22 agosto, con il primo giorno di preparazione, seguiranno tre gare amichevoli prima del debutto ufficiale in Coppa Toscana.