Bus: sciopero di 4 ore a Firenze e Livorno

Venerdì 12 maggio la protesta indetta da FAST Confsal. Coinvolgerà autisti, operai e impiegati. Possibili disagi tra le 17:00 e le 21:00

Firenze: Venerdì 12 maggio i bus di Autolinee Toscane nelle province di Firenze e Livorno, sia in ambito urbano che extraurbano, potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore indetto dal sindacato FAST Slm Confsal.

Questo coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.

Per ciò che riguarda il servizio lo sciopero sarà dalle 17:00 alle 21:00

Per operai ed impiegati, compresi quelli delle biglietterie, lo sciopero è previsto nelle ultime 4 ore di turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero ad Autolinee Toscane del’8 marzo 2023, cui aderì CUB Trasporti, fu del 12,61%.

Lo sciopero è stato indetto da Fast Sml Confsal per chiedere un bonus carburante per fronteggiare i rincari dovuti alla crisi della guerra in Ucraina, ulteriori interventi in tema di welfare, denunciare criticità sulla vendita dei biglietti a bordo dei mezzi e le condizioni di lavoro.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui nostri canali social: Twitter: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.