Bullismo e cyberbullismo, il Leo Club incontra gli studenti

Grosseto: Di fronte ad un fenomeno terribile, come il bullismo e la sua naturale degenerazione nel cyberbullismo, il Leo Club, composto da giovani e giovanissimi volenterosi, non può rimanere impassibile. Lo sviluppo della tecnologia, che ha trovato il suo acme nella pandemia, ha fornito strumenti comunicativi differenti da quelli a cui eravamo abituati, ma, come tutti gli strumenti, l'uso deve essere consapevole e responsabile.

Per questo, presso il Liceo Chelli di Grosseto, il Leo Club, affiancato dalla Polizia di Stato, Polizia Postale ed esperti del settore, ha illustrato ai giovani i pericoli del web e parlato loro di bullismo e cyberbullismo.

A tale proposito il Presidente del Leo Club Iannitelli, Pietro Pio Fuschetto, dichiara «Dal mio punto di vista è una lodevole iniziativa che il Leo Club è riuscito ad organizzare in una scuola, bacino naturale di conoscenza ed educazione dei giovani, perché solo chi ha in mano e “mangia” la tecnologia può capire meglio cosa significhi pericolo sul web. Per i più grandi il discorso è simile, ma a loro è demandato il compito più importante, quello di controllare i più piccoli ed educarli ad un uso consapevole e responsabile. Il web è uno strumento e come tutti gli strumenti è, di per sé, neutro; solo l'utilizzo può essere giudicato. È importante indirizzare i giovani sui sentieri di legalità e onestà anche sul web e non solo nella “vita reale”».

Infine, si ringrazia il Liceo Chelli per la disponibilità a dare la sala Paolo VI per questo incontro, si ringrazia gli intervenuti, Avvocato Camilla Toninelli, la Polizia di Stato, la Polizia Postale, Sara Minozzi, Assessore al Sociale del Comune di Grosseto e i soci Cesare Betti, Presidente VI Circoscrizione distretto 108La Roberto Breschi, Presidente del Centro Studi Lionismo, Severo Mulinacci, Presidente del Lions Club Salebrvm, Elisa Ginanneschi, Presidente Unitre Grosseto, nonchè socia del Lions Club Salebrvm, Michele Ferraro e Valentina Merlo, Leo Advisors, Massimo Felicioni, Segretario Lions Club Grosseto Host, Ginevra Tarantino, Giulio Mazzei, Sofia Antonaci socii del Leo Club Iannitelli, tutti i soci Lions interventi e gli studenti.