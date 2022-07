Bonus 200 euro scuola, FDI: ‘Sanata ingiustizia contro i precari’

Antonio Cava: “Approvato in Parlamento ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia”



Grosseto: “Finalmente è stata sanata un’ingiustizia che pesava sul precariato del mondo scolastico. Infatti, grazie all’ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati da parte di Fratelli d’Italia, prima firmataria l’On.le Paola Frassinetti, il governo si è impegnato a riconoscere il bonus di 200 euro in favore di quei lavoratori supplenti annuali del comparto scuola, come docenti e personale Ata, con contratto scaduto il 30 giugno scorso, e di fatto esclusi dalla normativa riferita al bonus”, afferma Antonio Cava, responsabile provinciale dipartimento scuola e istruzione Fratelli d’Italia Grosseto.

“Il decreto in oggetto prevedeva l’erogazione del bonus di 200 euro a tutto personale nella busta paga di luglio, ma visto che il personale precario della scuola, pur avendo lavorato per l’intero anno scolastico, dal primo luglio non figurava più servizio, rimaneva escluso. Con l’ordine del giorno appena approvato, finalmente si è sanata e resa giustizia a tutto un comparto, come quello dei precari della scuola”, conclude Antonio Cava.