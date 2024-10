Bonifica: Coldiretti, agricoltori-custodi Franci, Gabbricci e Lenzi eletti Consorzio Toscana Costa

Rappresenteranno la maremma nel consorzio 5 che ricade per due terzi su Livorno e Pisa ed in parte Grosseto e Siena.



Grosseto: Tre agricoltori-custodi rappresenteranno la maremma nella nuova assemblea del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa che ricadde tra le provincie di Livorno (19 comuni), Pisa (13 comuni) ed in parte Grosseto (7 comuni) e Siena (2 comuni).

Si allarga la compagine di agricoltori maremmani che faranno parte delle nuove governance dei consorzi di bonifica regionali portando complessivamente a dodici il numero degli eletti nei due consorzi che operano in provincia di Grosseto che sono appunto il Consorzio 5 (Toscana Costa) ed il Consorzio 6 (Toscana Sud).

Ai nove eletti della lista “Bonifica Amica” nel Consorzio 6 Toscana Sud, si aggiungono i tre eletti nel Consorzio 5 Toscana Costa Valentina Franci (fascia 1), Anna Maria Gabbricci (fascia 2) e Fiorella Lenzi (fascia 3). Il loro contributo è stato fondamentale per la vittoria anche nel consorzio 5 a sostegno della lista “Acqua, Agricoltura, Ambiente per la resilienza climatica”. “I tre nostri soci-agricoltori che abbiamo proposto per il Consorzio Toscana Costa hanno portato un consenso fondamentale per la netta affermazione della nostra lista. – spiega Simone Castelli, Presidente Coldiretti Grosseto – La loro esperienza ed il loro entusiasmo sarà garante di impegno e serietà nel contesto della neo assemblea. Ringrazio Valentina, Anna Maria e Fiorella per la loro disponibilità e per aver lavorato, insieme a noi, per ottenere questo risultato che non era per nulla scontato ne facile. Gli agricoltori avranno, anche nel Consorzio Toscana Costa, una larga rappresentanza con ben nove membri su quindici. Ora testa bassa e pedalare”.