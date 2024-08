Blackout Argentario, Confesercenti: "Grave danno per le imprese, siamo a disposizione"

Grosseto: Con il black out nei giorni di ferragosto, il colpo è grave. "Purtroppo questa emergenza si è inserita già in una congiuntura difficile per le attività commerciali e turistiche, nel momento più redditizio ma anche più delicato" esordisce Marco Di Giacopo, coordinatore Assoterziario Confesercenti.



"Oggi abbiamo partecipato alla Consulta del turismo in rappresentanza delle nostre aziende, e possiamo dire con certezza che la nostra associazione è a disposizione di tutti, associati e non, per un primo colloquio gratuito con il nostro ufficio legale. È evidente comunque che vediamo di buon occhio momenti di aggregazione collettiva, come la costituzione di un comitato strutturato che raccolga le necessità di tutti e restituisca all'iniziativa maggiore forza e incisività, come sta proponendo l'amministrazione di Monte Argentario".

"Per il futuro - conclude il responsabile zona Sud Confesercenti - ci auguriamo ovviamente un tempestivo adeguamento della rete affinché sia in linea al prestigio ed all'affluenza di un territorio come l'Argentario".