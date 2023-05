Big Mat Bsc sfida i campioni d’Italia del San Marino allo stadio Jannella

Si parte venerdì 26 maggio alle ore 20.30, poi sabato alle 16 e ancora alle 20.30. Biglietti e abbonamenti già in vendita online

Grosseto: Grandi stadi per grandi sogni: il Big Mat Bsc Grosseto si gioca la sua storica poule scudetto allo stadio Roberto Jannella. Si partirà venerdì 26 maggio, alle ore 20.30, contro i campioni d’Italia in carica del San Marino. “Il cammino di questi ragazzi – commenta Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc Grosseto – è cominciato molto tempo fa, quando erano solo dei bambini e senza neanche un diamante sul quale allenarsi. Adesso, dopo anni di crescita e di duro lavoro, quei bambini sono diventati grandi e rappresenteranno la nostra città, con la sua storia e valori baseballistici, contro le più blasonate formazioni di questo Paese, giocando le gare casalinghe in uno degli stadi più iconici d’Italia, lo Jannella”.

Gara due si terrà alle ore 16 di sabato 27 maggio, mentre gara tre comincerà alle ore 20.30. “Conosciamo le grandi capacità – prosegue Stefano Cappuccini – dei nostri avversari. Giocare contro i campioni d’Italia in carica è veramente una grande soddisfazione, ma noi veniamo da una buona prima fase di stagione e ci giocheremo in tutti gli inning le nostre carte. Sarà importante mantenere alta la concentrazione, consapevoli che possiamo provare a dare del filo da torcere a chiunque.”

Tutta la poule scudetto del Big Mat Bsc Grosseto si giocherà allo stadio Roberto Jannella e il costo del biglietto sarà di otto euro a partita, mentre il ridotto per gli under 18 e per gli over 65 sarà di cinque euro. Per favorire l’ingresso delle famiglie, composte da due adulti, l’ingresso avrà un costo invece di 15 euro. Sarà possibile, inoltre, fare l’abbonamento per tutte e tre le gare con il San Marino al prezzo di 15 euro, con la riduzione a dieci per gli under 18 e gli over 65 e a un costo di venticinque euro per le famiglie composte da due adulti.

Fino a venerdì 26 maggio, infine, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per tutte le dodici gare casalinghe della poule scudetto al prezzo di cinquanta euro, con la riduzione a trenta per gli under 18 e gli over 65 e a ottanta euro per le famiglie con due adulti. Gli under 15 invece entreranno gratuitamente.

I biglietti si possono già acquistare allo stadio Simone Scarpelli, in via Orcagna, giovedì 25 e venerdì 26 maggio, dalle ore 16 alle ore 18, oppure online su mailticket.it. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 340.2235535.

Foto di Noemy Lettieri.