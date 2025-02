Biblioteca Comunale di Montalcino: presenze in aumento del 40% e il doppio dei prestiti

Un aumento delle presenze del 40% rispetto al 2023 e più del doppio dei prestiti effettuati, la Biblioteca di Montalcino dimostra di essere una realtà attiva e in crescitacgrazie al costante lavoro svolto dall’amministrazione comunale

Montalcino: Con un +40% di presenze rispetto al 2023 e il doppio dei prestiti la Biblioteca Comunale di Montalcino dimostra di essere una realtà attiva e in crescita nella comunità, registrando un significativo incremento sia nelle iniziative svolte che nella partecipazione del pubblico alle attività proposte. I dati relazionati dalla cooperativa sociale Pleiades O.N.L.U.S. che ne cura la gestione, indicano infatti una crescita in tutte le attività e i servizi della biblioteca.

Nel 2024 sono aumentate le presenza del 40% registrando oltre 2100 accessi; le fasce di età che frequentano di più la biblioteca sono quelle degli 0-14 anni, grazie anche alla collaborazione con le scuole, e 25-64 anni. In aumento, di quasi il doppio rispetto al 2023, i prestiti che passano a 1352.

Un anno straordinario anche per le attività di promozione alla lettura, sia aperte al pubblico sia rivolte alle scuole del territorio, dai nidi d'infanzia fino alle scuole secondarie II°. Protagonista del 2024 è stato Acchiappalibri, il Festival del libro e della Lettura realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana: letture ad alta voce per i più piccoli, incontri con gli autori per studenti e reading letterari hanno appassionato centinaia di piccoli e grandi lettori. Tante le iniziative che si sono consolidate nell'anno appena concluso, come il Gruppo Lettura, il concorso estivo del Superlettore e Archivissima, la giornata nazionale di promozione degli archivi storici, e che ritorneranno nel calendario del 2025.

A tutto questo si affianca il constante lavoro sul fronte della comunicazione che è stato rafforzato grazie all’utilizzo dei social con l’obiettivo di coinvolgere sempre più pubblico anche di età differenti. Dati significativi questi registrati che vanno a sottolineare e a gratificare l’ottimo lavoro dalla cooperativa sociale Pleiades O.N.L.U.S svolto il collaborazione con l’amministrazione sempre attenta alle necessità e alle richieste dei cittadini.