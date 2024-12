Biblioteca Chelliana, sabato 7 alle 17 inaugurazione della sala di lettura Lorenzo Santoni

Grosseto: Sabato 7 dicembre alle 17 è prevista la cerimonia di intitolazione della sala di lettura al primo piano della biblioteca comunale Chelliana di Palazzo Mensini alla memoria del regista, sceneggiatore e analista geopolitico Lorenzo Santoni.

Scomparso prematuramente il 4 marzo scorso, Santoni ha avuto anche un'esperienza in campo letterario, scrivendo il romanzo "Tre mesi (o poco più)", edito da Progetto Cultura nel 2024. Il volume verrà presentato nell'aula Magna della biblioteca dal giornalista Enrico Pizzi, subito dopo la cerimonia di intitolazione.

Santoni è nato a Grosseto nel 1991. Si è laureato in Scienze dei Beni culturali, indirizzo Musica, Cinema e Teatro all'Università di Siena e poi ha ottenuto la laurea magistrale in Cinema, Televisione e Produzione multimediale all'Università Roma Tre. Ha frequentato la scuola per filmmakers Storiedicinema. La sua grande passione per il grande schermo lo ha fatto diventare, nonostante la giovane età, uno dei maggiori esperti del settore.

Ha realizzato vari cortometraggi, alcuni dei quali hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti in festival italiani e internazionali: in particolare ricordiamo Ricchi di cultura, Una bellissima bugia, Con occhi nuovi, Tutti i nostri ieri, Giovedì sera.

Nel 2019 ha ideato l'Hexagon Film Festival, una rassegna cinematografica di cortometraggi narrativi, arrivato alla quinta edizione nel 2023. Il festival, di cui è stato presidente e direttore artistico, ha portato il meglio della produzione di short film italiani e internazionali all’attenzione del pubblico grossetano, facendo inserire la città di Grosseto sulla mappa dei festival di cinema.

Nel 2023 ha iniziato la collaborazione con la rivista di geopolitica "Domino". A breve uscirà il suo primo lungometraggio.

All'evento parteciperanno anche gli attori Paolo Sassanelli, Beniamino Marcone e Riccardo Sinibaldi.