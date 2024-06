Bernardini: “Unione comunale Pd (ma chi?) Mentre accusano sindaco di essere offensivo, accusano me"

Grosseto: “Risponde vuol dire “dare importanza”, ma in questo caso rispondere è solo per far emergere alcuni aspetti del comunicato che hanno fatto alcuni o tutti (non si sa) dell’Unione Comunale del Partito Democratico”. Va giù duro Rita Bernardini, consigliere Comunale Gruppo misto di minoranza.



“Un comunicato – prosegue Rita Bernardini - dove attaccano il sindaco (e ci poteva stare un comunicato), ma per attaccare il sindaco hanno messo di mezzo me come promotrice della mozione sul test antidroga (e ci stava anche questo). Quello che non ci stava sono i termini dispregiativi e giudicanti che mi sono stati attribuiti. Accusate il sindaco di essere stato offensivo e voi nei mie confronti come siete stati?

“Impeto di Puritanesimo”. Così voi avete giudicato. Ecco quello che emerge è il disprezzo. A me poco importa del giudizio. Si parla dell’importanza del linguaggio, allora vi invito a fare un’analisi sulle vostre parole.

“Neo assunta della destra che in un impeto di puritanesimo” Nell’Unione comunale ci sono dentro i consiglieri (e non credo provenga da loro) il segretario (non credo provenga da lui) ed altre 90 persone circa. Almeno metteteci la faccia, più che altro per far sapere chi ha fatto fare questa figuretta al partito democratico.Mi dispiaccio di questo livore che state dimostrando ma solamente perché fa male a voi, non a me. Emerge rabbia, disprezzo, non credo che questo vi faccia bene. Rinnovo il mio invito, sul livore lavorateci su”, conclude Rita Bernardini, consigliere Comunale Gruppo misto di minoranza.